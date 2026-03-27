Salerno il centrodestra si spacca | dopo Marenghi è già caos Show social di Martusciello

A Salerno, il centrodestra sta attraversando una fase di divisioni interne, con tensioni che si sono manifestate già prima dell'inizio ufficiale delle attività politiche. Dopo le dichiarazioni di un esponente di rilievo, si sono verificati scontri pubblici sui social tra diversi rappresentanti del fronte politico. La situazione ha creato un clima di incertezza tra gli alleati, con commenti e reazioni che si sono susseguite rapidamente online.

Tempo di lettura: 2 minuti A Salerno il centrodestra riesce nell’impresa di litigare ancora prima di partire. Fratelli d’Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Maria Marenghi. Lo fa con una nota del coordinatore regionale Antonio Iannone, che prova a mettere ordine e a serrare i ranghi: “ Offriamo una figura che per qualità professionale e storia personale garantisce un progetto autenticamente di centrodestra”. Tradotto: il candidato c’è, ora si marci uniti. Almeno sulla carta. Perché nella realtà il quadro è tutt’altro che compatto. Accanto a Fratelli d’Italia si schierano Lega, Noi Moderati e con ogni probabilità anche l’Udc. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, il centrodestra si spacca: dopo Marenghi è già caos. Show social di Martusciello Articoli correlati Elezioni comunali, Martusciello (FI): "A breve il candidato a Salerno. Marenghi? Nome autorevole"Il segretario regionale di Forza Italia rilancia la campagna per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia e apre al candidato sindaco... Salerno: Marenghi, l’avvocato che sfida il centrodestraLa corsa al Palazzo di Città di Salerno si sta definendo con la designazione di Gherardo Maria Marenghi come il candidato del centrodestra, un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Salerno il centrodestra si spacca dopo... Temi più discussi: Comunali a Salerno, il centrodestra si spacca: Forza Italia va da solo; Cantone nuovo procuratore di Salerno: la nomina del Csm. Ma tre consiglieri in quota centrodestra si astengono; Salerno, centrodestra e campo largo: tra dubbi e scissioni interne; Elezioni per il nuovo presidente della Provincia: Guzzo valuta la data. Elezioni Salerno 2026: Vincenzo De Luca sfida le coalizioniTutte le novità sulle Elezioni Salerno 2026: Vincenzo De Luca sfida le coalizioni divise di centrodestra e centrosinistra. stylo24.it Cantone nuovo procuratore di Salerno: la nomina del Csm. Ma tre consiglieri in quota centrodestra si astengonoIl togato Mirenda e le laiche Bianchini, Bertolini ed Eccher non votano l'ex capo dell'Anac, unico candidato ... ilfattoquotidiano.it Salerno, De Luca: “Fonderie via da Fratte, ma tutelare il lavoro” - facebook.com facebook #salerno, il candidato del #campo largo è Franco Massimo Lanocita x.com