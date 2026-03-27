Salah | scelte limitate mentre cresce l’incertezza sul suo futuro calcistico

Mancano poche partite alla fine della stagione e si intensificano le voci sul futuro di Mohamed Salah. Il calciatore sta valutando le opzioni disponibili, mentre l’incertezza riguardo alla sua permanenza al Liverpool cresce. Le decisioni sul suo prossimo passo non sono state ancora annunciate ufficialmente e le scelte sembrano limitate in un momento di cambiamenti imminenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mohamed Salah, una delle stelle più luminose del calcio mondiale, sembra essere alla fine della sua avventura con il Liverpool. Negli ultimi anni, l’attaccante egiziano ha giocato un ruolo cruciale nel successo dei Reds, contribuendo a vittorie significative, incluse la Premier League e la Champions League. Nonostante ciò, la sua permanenza a Liverpool appare incerta, e i recenti sviluppi hanno sollevato interrogativi sul suo futuro. Al momento, le opzioni per il futuro di Salah ricoprono un’area grigia. Diversi club europei hanno mostrato interesse nel passato, ma le possibilità sono diminuite. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Salah: scelte limitate mentre cresce l’incertezza sul suo futuro calcistico. Articoli correlati Salah alla Juve, Spalletti accoglie l’egiziano a zero? Il giocatore ha preso una decisione sul suo futuro. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Salah alla Juve, l’egiziano ha comunicato al Liverpool la decisione di lasciare il club inglese a zero al termine della... Liverpool, Salah presto di ritorno dalla Coppa d’Africa! Slot lo accoglie così: indizio sul suo futuro? Parole importanti per l’egiziano…Vigilia di Premier League ad Anfield, dove il Liverpool si prepara ad affrontare il Burnley con l’obiettivo di mantenere alto il ritmo in campionato.