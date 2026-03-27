Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a Nieuwsblad parlando della sua esperienza nel club. Ha dichiarato di sentirsi a suo agio a Milano e di considerare la città come una seconda casa. Riguardo al rinnovo contrattuale, ha affermato di non aver avuto dubbi sulla volontà di proseguire con il Milan.

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan e della Nazionale belga, è stato intervistato dai microfoni di Nieuwsblad direttamente dal ritiro con i 'diavoli rossi'. Il calciatore ha voluto parlare del suo club, facendo riferimento anche al suo rinnovo contrattuale ma anche ad alcuni compagni come, ad esempio, Koni De Winter. Ecco, di seguito, le sue parole: Su De Winter: "De Winter è un giocatore fantastico. È vero che ha avuto momenti meno brillanti con la nazionale, ma capita a tutti ogni tanto. Dobbiamo avere fiducia nel fatto che farà bene anche con i Diavoli Rossi. E davvero forte" Sulla sua situazione attuale: "Non posso lamentarmi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Saelemaekers a cuore aperto: “A Milano mi sento a casa. Rinnovo? Non ho avuto dubbi”

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