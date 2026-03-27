Ryan Gosling sarà scritturato dagli autori di Everything Everywhere All at Once

Ryan Gosling è stato scelto per interpretare il ruolo principale nel nuovo film diretto dai registi di “Everything Everywhere All at Once”. La produzione sarà curata dagli stessi registi, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti per il loro lavoro nel film vincitore di numerosi premi. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche nei prossimi mesi.

Ryan Gosling sarà il protagonista del prossimo film dei registi di Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert. I dettagli della trama restano top secret, e si prevede che le riprese inizieranno a Los Angeles quest’estate. La Universal aveva inizialmente fissato l’uscita del film, ancora senza titolo, per il 12 giugno 2027, ma di recente ha posticipato la data al 19 novembre dello stesso anno. Ora Ryan Gosling è pronto a essere il protagonista di due importanti uscite del 2027, tra cui Star Wars: Starfighter del regista Shawn Levy, uno spin-off ambientato in una galassia lontana, lontana. L’accordo dell’attore per il film di Daniels si è concluso pochi giorni dopo che il suo ultimo blockbuster, l’epopea fantascientifica di Amazon MGM “Project Hail Mary“, ha infranto ogni aspettativa al botteghino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ryan Gosling sarà scritturato dagli autori di “Everything Everywhere All at Once” Articoli correlati Star Wars: il film con Ryan Gosling sarà "il più punk con un finale assurdo"Star Wars: Starfighter è uno dei film più attesi della saga che introdurrà per la prima volta il misterioso personaggio di Gosling, un pilota pronto... Ryan Gosling appare a sorpresa al SNL per presentare Harry StylesL'attore canadese, tra pochi giorni protagonista nei cinema con L'ultima missione - Project Hail Mary, è tornato nello studio del popolare show. Tutto quello che riguarda Ryan Gosling Temi più discussi: Come Ryan Gosling sta diventando il Tom Hanks della sua generazione; L’odissea nello spazio di Ryan Gosling; Shane Black dirigerà The Executioner per Sony. Ryan Gosling sarà scritturato dagli autori di Everything Everywhere All at OnceRyan Gosling sarà il protagonista del prossimo film dei registi di Everything Everywhere All ... msn.com Ryan Gosling, dopo il successo di Project Hail Mary, sarà la star del nuovo film dei DanielsL'attore canadese, attualmente protagonista del film tratto dal romanzo di Andy Weir, ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. movieplayer.it Nuova collaborazione all’orizzonte Ryan Gosling sarà il protagonista del prossimo film dei Daniels. #RyanGosling #Daniels #Cinema #Film #Casting - facebook.com facebook