Un giovane di 19 anni è stato denunciato dai carabinieri di Tremestieri Etneo per aver rubato un trolley da un’auto, episodio ripreso da una telecamera di sorveglianza. L’indagine prosegue per identificare un possibile complici coinvolto nell’episodio.

Le immagini mostrano due uomini che, scesi dal veicolo, dopo aver danneggiato l’autovettura alleggeriscono l’abitacolo portando via il trolley I carabinieri della stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato un 19enne residente a Mascali per “furto aggravato”, insieme ad un complice in corso di identificazione. I militari dell’Arma, hanno cominciato le attività di investigazione a partire dalla denuncia sporta, a metà del mese di dicembre scorso, da una 54enne palermitano per il furto sulla sua autovettura ad opera di ignoti. L’uomo, in particolare, ha raccontato di aver posteggiato l’auto in via Monti Sicani, nel comune di Tremestieri Etneo, e dopo circa 3 ore al suo ritorno si era accorto che ignoti avevano infranto il vetro posteriore e il lunotto adiacente al lato guida. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Ruba un trolley da un’auto sotto l’occhio della telecamera: denunciato un 19enne

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