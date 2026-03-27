Oggi è uscito il primo album di inediti di Roshelle, intitolato “Mangiami pure”, pubblicato da BMG. L’album è stato anticipato dal singolo “Sola tra le nuvole”, uscito il 10 marzo. Nel corso di un’intervista, l’artista ha spiegato che il titolo rappresenta un invito a lasciarsi divorare da ciò che si ama.

Esce oggi “ Mangiami pure ”, il primo album di inediti di Roshelle per BMG. L’album è stato anticipato dal singolo “ Sola tra le nuvole ”, uscito il 10 marzo. “ Sola tra le nuvole ” è il racconto di un momento, delicato e necessario, di distacco e trasformazione. Il brano si muove tra fragilità e desiderio di libertà e di autenticità. La solitudine evocata da Roshelle non è una fuga dal mondo, ma uno spazio intimo in cui ritrovarsi. “Sola tra le nuvole” segue “L’origine del mondo” e la live session “Musa, (Live al laboratorio di pasticceria)”: tappe di un percorso che sta svelando una Roshelle inedita, dopo oltre due anni lontana dalle scene. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Roshèlle presenta il suo primo album: «“Mangiami pure” è lasciarsi divorare da ciò che ami» – Intervista

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