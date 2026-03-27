Roma violenta rapina nella notte | grave 68enne

Nella notte a Roma, un uomo di 68 anni è stato vittima di una rapina violenta mentre attendeva l’arrivo della figlia. L’aggressione si è verificata intorno all’1:30 e ha coinvolto il malvivente che ha aggredito l’uomo, lasciandolo in condizioni gravi. La polizia sta indagando sul fatto e sta cercando di raccogliere eventuali testimonianze e prove.

Un uomo di 68 annistava aspettando la figlia che tornava dal lavoro in via di Tor Cervara a Roma, quandoè stato improvvisamente aggredito da un uomo che avrebbe avuto intenzione di rapinarlo. Secondo quanto ricostruito, il fatto è avvenuto intorno all’1:30 di notte vicino ad uno stabile occupato, considerato come una delle piazze di spaccio più importanti della Capitale. Da quanto emerge, l’uomo si sarebbe avvicinato al 68enne imponendogli di consegnargli i suoi averi. L’anziano si sarebbe rifiutato, facendo presumibilmente scattare un impulso violento al presunto rapinatore che, in seguito, lo avrebbe mal menato portandosi con sé gli effetti personali dell’uomo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, violenta rapina nella notte: grave 68enne Articoli correlati Roma, paura per El Aynaoui: rapina in casa nella notte! I banditi sequestrano l’intera famigliaMercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Calciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla... Roma: violenta rapina in strada ad Anzio, 2 arrestiUn uomo è stato trovato a terra, in evidente stato di agitazione, lungo la carreggiata di via di Valle Schioia ad Anzio, mostrando chiari segni di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma violenta rapina nella notte grave... Temi più discussi: Rapina a mano armata in un supermercato, due arresti a Roma; Portami al Quarticciolo. Il tassista chiede i soldi della corsa, il passeggero tira fuori un coltello da cucina; Violenta rapina nei confronti di una donna disabile a Torino, fermato 23enne; Rapina choc in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma e la famiglia sequestrati da una banda con pistole. Roma, aspetta in strada la figlia che torna dal lavoro e viene accoltellato da un rapinatore: grave anzianoUn uomo di 68 anni è stato aggredito e rapinato mentre attendeva la figlia: gravi ferite e intervento chirurgico ... fanpage.it Aggredito in strada a Roma, ferito gravemente uomo di 68 anniUna violenta rapina nella notte a Roma è quasi costata la vita a un uomo anziano che stava aspettando la figlia. Il fatto, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuto in via di Tor Cervara, a pochi p ... msn.com Ogni piatto si assaggia prima con gli occhi: da Cheers la Stradella del Buongusto amiamo i colori e le cose buone, ecco perché ogni piatto é un trionfo di bellezza e bontà Cheers, La Stradella del Buongusto - Via Stradella 85/87, Infernetto (Roma) 348 8 - facebook.com facebook La procura di Roma sta indagando sull’ipotesi che alcuni imprenditori abbiano manipolato le gare di appalto di alcuni importanti enti e aziende pubbliche, corrompendo funzionari e dirigenti al loro interno x.com