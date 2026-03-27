Roma scacco matto di Massara | Malen è già tutto giallorosso
Nella mattinata di oggi, le autorità di Trigoria hanno annunciato ufficialmente il riscatto di Donyell Malen da parte della Roma. La decisione conferma che il trasferimento del giocatore olandese è ormai definitiva e non soggetta a ulteriori trattative. La trattativa si è conclusa con un esito positivo, segnando il passaggio del calciatore alla squadra giallorossa per i prossimi tre anni.
Nella mattinata di oggi, le stanze del potere di Trigoria hanno emesso un verdetto che traccia il solco del prossimo triennio: il riscatto di Donyell Malen non è più un’ipotesi, ma una certezza dogmatica. A poche ore dall’impegno amichevole che vedrà l’attaccante olandese sfidare la Norvegia, il Direttore Sportivo Frederic Massara ha già preparato le carte per l’acquisizione a titolo definitivo dall’ Aston Villa. L’operazione, strutturata su una base di 25 milioni di euro (che si aggiungono ai 2 già versati per il prestito), diventerà obbligatoria con la qualificazione alle coppe europee, un traguardo che il calciatore sta letteralmente trascinando verso la capitale a suon di record balistici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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