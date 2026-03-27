Nella mattinata di oggi, le autorità di Trigoria hanno annunciato ufficialmente il riscatto di Donyell Malen da parte della Roma. La decisione conferma che il trasferimento del giocatore olandese è ormai definitiva e non soggetta a ulteriori trattative. La trattativa si è conclusa con un esito positivo, segnando il passaggio del calciatore alla squadra giallorossa per i prossimi tre anni.

Nella mattinata di oggi, le stanze del potere di Trigoria hanno emesso un verdetto che traccia il solco del prossimo triennio: il riscatto di Donyell Malen non è più un’ipotesi, ma una certezza dogmatica. A poche ore dall’impegno amichevole che vedrà l’attaccante olandese sfidare la Norvegia, il Direttore Sportivo Frederic Massara ha già preparato le carte per l’acquisizione a titolo definitivo dall’ Aston Villa. L’operazione, strutturata su una base di 25 milioni di euro (che si aggiungono ai 2 già versati per il prestito), diventerà obbligatoria con la qualificazione alle coppe europee, un traguardo che il calciatore sta letteralmente trascinando verso la capitale a suon di record balistici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, scacco matto di Massara: Malen è già tutto giallorosso

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