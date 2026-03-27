Un uomo di 68 anni è stato aggredito in strada da un cittadino maliano, che lo ha trascinato a terra durante un tentativo di rapina. L’aggressore ha colpito la vittima e le ha causato la rottura del femore. L’episodio si è verificato in una via della città, dove la vittima ha tentato di opporsi all’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Stando a quanto emerso la vittima era all’altezza di via Costi in attesa del rientro della figlia da lavoro. Mentre era in strada, intorno all’una e mezza di notte, si sarebbe stato avvicinato da un uomo, cittadino del Mali, che gli avrebbe intimato di consegnargli il portafogli. Al rifiuto, il rapinatore gli ha sferrato un pugno violento al volto, quindi il 68enne è stato trascinato a terra e derubato del borsello e del cellulare. Trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I, ha riportato un trauma cranico e una frattura del femore. La prognosi iniziale è di quaranta giorni. Le indagini della polizia del V distretto Prenestino hanno portato all’individuazione di un sospettato, riconosciuto dalla vittima attraverso un fascicolo fotografico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, rapina a 68enne: maliano lo trascina a terra e gli spezza il femore

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