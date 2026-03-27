La rassegna internazionale di musica sacra Rogoredo in Musica torna nel 2026 per la sua ventunesima edizione. La manifestazione si svolge nella chiesa di Rogoredo e coinvolge artisti provenienti da diversi paesi. L'evento si tiene ogni anno, presentando un calendario di concerti dedicati alla musica sacra di vari periodi e stili.

Torna la pregiata Rassegna Internazionale di Musica Sacra – Rogoredo in Musica, giunta alla XXI edizione. Una tradizione che porta la grande musica classica e sacra nel Municipio 4.Il 27 marzo alle ore 21:00 si svolgerà il Concerto in occasione della Quaresima, presso la Chiesa Sacra Famiglia, in Via Monte Peralba 15, 20138 Milano (quartiere Rogoredo).La proposta si articola come un invito alla sacralità e alla profonda riflessione, attraverso pagine immortali di musica. Salirà sul palco un trio d’eccezione, formato da musicisti di caratura internazionale: Dominika Zamara (soprano), Raffaele Bertolini (clarinetto) e Donato Giupponi (organo). Il terzetto, formatosi in Polonia in occasione di un festival e ora attivo anche a Milano, ha riscosso una grande approvazione da parte del pubblico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Rogoredo in musica – XXI edizione (2026)

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