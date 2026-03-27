Roberto Valbuzzi | A Cortesie per gli Ospiti una concorrente mi aspettò in topless Vorrei fare solo il papà

Durante un'intervista a Fanpage, il chef e giudice di Cortesie per gli Ospiti ha riferito di un episodio accaduto durante le riprese del programma, in cui una concorrente lo avrebbe aspettato in topless. Valbuzzi ha aggiunto di voler semplicemente svolgere il ruolo di padre e di non aver avuto intenzioni di polemica. La vicenda è stata resa nota in modo diretto dal protagonista.

Chef "non ordinario", ristoratore e giudice di Cortesie per gli Ospiti, Roberto Valbuzzi ha raccontato a Fanpage.it la sua storia e anche qualche retroscena sul programma: "Una volta Csaba trovò una concorrente che mi aspettava in Senza veli". La famiglia è per lui un punto di riferimento, dai genitori ai nonni, con i quali è cresciuto: "Se potessi, lascerei il ristorante e mi dedicherei a crescere i miei figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tommaso Zorzi svela i retroscena di Cortesie per gli ospiti: “Ecco come vengono scelte le case e le coppie”Tommaso Zorzi ha risposto ad alcune curiosità dei fan su Cortesie per gli ospiti, il programma di cui fa parte come giudice insieme a Csaba della... Roberto tradisce la moglie tre volte e tenta C’è posta per te: “Dopo essere venuto qui, mi manca solo la luna”Roberto ha tradito sua moglie Valentina, lasciandola per tre volte per vivere con un'altra donna. Contenuti e approfondimenti su Roberto Valbuzzi Argomenti discussi: Roberto Valbuzzi: A Cortesie per gli Ospiti una concorrente mi aspettò in topless. Vorrei fare solo il papà. Chi è lo chef Roberto Valbuzzi, il cuoco contadino della tvNato a Varese il 1° luglio 1989, Valbuzzi è chef del famoso ristorante Crotto Valtellina di Malnate, in provincia di Varese, nella zona nota come Valle Olona. La sua famiglia ha una lunga tradizione ... quotidiano.net Lo chef contadino Roberto Valbuzzi e l'ingrediente segreto per una vita sostenibileAi fornelli o nell'orto, Roberto Valbuzzi si muove con la disinvoltura di un cuoco e la saggezza di chi lavora la terra. Figlio d'arte e di fattoria, alla guida del ristorante Crotto Valtellina di ... repubblica.it