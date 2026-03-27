Roberto Gualtieri terreni strapagati | l' ipotesi del danno erariale

Roberto Gualtieri è stato coinvolto in un'inchiesta della Corte dei Conti riguardante l'acquisto di terreni a prezzi elevati. La vicenda riguarda il progetto di un termovalorizzatore vicino alla città, con l'ipotesi di danno erariale legato alla gestione delle risorse pubbliche. Gualtieri aveva votato contro il referendum sul progetto, ma ora si trova al centro di questa situazione legale.

Ma come, Gualtieri ha votato no al referendum e la Corte dei Conti lo mette in mezzo per una storia di soldi sperperati? La storia è quella del termovalorizzatore da realizzare alle porte della Capitale, a Santa Palomba. In pratica, secondo la magistratura contabile il Comune di Roma avrebbe sborsato- attraverso la municipalizzata della nettezza urbana, l’Ama - il doppio della valutazione dei terreni necessari. O meglio, Pantalone. Perché alla fine dei giochi i quattrini sono sempre i nostri. In Campidoglio non possono fare spallucce. Perché erano stati avvisati da un po’ di tempo: l’ex sindaca Virginia Raggi ha presentato - assieme ad altri suoi colleghi pentastellati l’esposto alla Corte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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