Rob Lowe si aggiunge al cast di una commedia romantica realizzata da Amazon MGM Studios, diretta e interpretata da Stephen Merchant. La protagonista del film è Cameron Diaz. La produzione è stata annunciata di recente e il film è in fase di sviluppo.

Rob Lowe è l’ultimo ad essersi innamorato della commedia romantica diretta e interpretata da Stephen Merchant, con Cameron Diaz come protagonista, prodotta da Amazon MGM Studios. L’ttore candidato al Primetime Emmy per “West Wing” si unisce a un cast stellare che comprende Jake Lacy, Josh Segarra, Sherry Cola, Judith Light, Myra Lucretia Taylor, Fabrizio Guido, Lisa Gilroy e Dustin Ybarra. Il progetto artistico. Merchant ha scritto la sceneggiatura insieme a John Butler, e il film racconta la storia di un britannico maniaco del lavoro impiegato in un lussuoso hotel di New York (Merchant). Ha bisogno di una moglie per le apparenze. Entra in scena una comica in difficoltà, disperatamente alla ricerca di un’assicurazione sanitaria (Diaz). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rob Lowe entra nel cast della commedia romantica di Amazon MGM Studios

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