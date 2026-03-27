Rizzoli Emanuelli celebra 120 anni di attività, un traguardo che riflette una storia familiare lunga nel tempo. Fondata più di un secolo fa, l'azienda ha mantenuto nel corso degli anni una continuità nella produzione, portando avanti una tradizione trasmessa di generazione in generazione. Oggi, questa realtà si presenta come un esempio di continuità e dedizione nel suo settore.

Dalla Torino ottocentesca lungo la via del sale fino a Parma, la più antica azienda di conserve ittiche in Italia celebra un percorso lungo oltre un secolo che oggi si prepara a festeggiare con progetti speciali Rizzoli Emanuelli nasce da una storia familiare che attraversa il tempo e che oggi celebra 120 anni di tradizione, costruita generazione dopo generazione e custodita con la stessa passione e cura di sempre. È proprio in questo percorso, fatto di esperienza, valori tramandati e capacità di evolvere, che prende forma “quel RIZ in più”. Non si tratta solo di tradizione, ma della capacità di mantenerla viva e attuale, reinterpretandola ogni giorno per rispondere ai bisogni del presente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Rizzoli Emanuelli compie 120 anni

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