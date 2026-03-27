Rissa in piazzale Arduino a Milano 17enne portato in comunità | accusato di tentato omicidio aggravato

Una rissa si è verificata in piazzale Arduino a Milano, coinvolgendo diversi giovani. Tra i partecipanti, un ragazzo di 17 anni è stato condotto in una comunità dai carabinieri. L'accusa nei suoi confronti riguarda tentato omicidio aggravato e rissa. L'evento è al centro delle indagini in corso, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Un ragazzo di 17 anni è stato portato in comunità dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato e rissa. Lo scorso 28 dicembre aveva accoltellato un 19enne al costato in piazzale Arduino a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Accoltella il rivale in amore in una lite: 17enne accusato di tentato omicidioNella notte appena trascorsa gli agenti del commissariato di Afragola unitamente ai colleghi di Frattamaggiore, hanno tratto in arresto il minore P. Rissa e coltellate a Napoli, un 22enne viareggino accusato di tentato omicidioNapoli, 23 marzo 2026 – Un 22enne viareggino è stato arrestato ed è accusato di tentato omicidio dopo una rissa tra giovani a Caivano, in provincia...