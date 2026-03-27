Rischio valanghe | diramata l’allerta meteo

Nelle ultime ore, un'intensa nevicata ha interessato vaste zone dell’Appennino e delle aree pedecollinari della provincia di Bologna e dell’Emilia-Romagna. In seguito a queste precipitazioni, le autorità hanno diffuso un’allerta meteo per rischio valanghe, invitando alla massima attenzione nelle zone soggette a potenziali slavine. La nevicata, considerata insolita per il periodo, ha interessato anche altre aree della regione.

Le temperature al rialzo rendono più facile lo sciogliersi della neve. Allerta anche per le piene dei fiumi Sembra ormai passata l’inusuale nevicata che nelle ore scorse ha colpito buona parte dell’Appennino e delle aree pedecollinari della provincia di Bologna e del resto dell’Emilia-Romagna. Per il fine settimana, sabato 28 e domenica 29 marzo, la piattaforma specializzata 3bmeteo.com prevede sole con temperature comprese tra i 7 e i 17 gradi, con meteo prevalentemente sereno se non per qualche velatura sparsa nella giornata di domenica. A preoccupare, però, è la neve che verosimilmente si scioglierà con l’aumentare delle temperature. Per... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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