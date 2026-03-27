Riscatto e ricongiunzione Inps | online le attestazioni degli oneri fiscali Come scaricarle

L'INPS ha reso disponibili online le attestazioni degli oneri fiscali relative al riscatto e alla ricongiunzione. Questi documenti sono accessibili attraverso il portale ufficiale e consentono ai contribuenti di scaricare le attestazioni necessarie per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2026. La procedura di download è stata semplificata e permette di ottenere i documenti in modo rapido e diretto.

In vista della campagna di presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2026 INPS comunica con Messaggio numero 965 dello scorso 19 marzo che sono disponibili sul Portale dei Pagamenti del sito istituzionale le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2025 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Analizziamo la novità in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. Indice. Disponibili le attestazioni fiscali 2025. Cos’è il Portale dei Pagamenti?. Da dove scaricare le attestazioni fiscali?. Stampa unica o massiva. Attestazioni fiscali assenti, come fare?. Gestioni ex INPDAP. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Riscatto e ricongiunzione Inps: online le attestazioni degli oneri fiscali. Come scaricarle Articoli correlati 26 milioni di CU online: l’INPS sblocca i dati fiscaliLa Certificazione Unica 2026 è ora consultabile online, coprendo i redditi del 2025. Ricongiunzione contributi Inps: costo, calcolo e rateizzazione per le domande 2026Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Tutti gli aggiornamenti su Riscatto e ricongiunzione Inps online... Temi più discussi: Oneri riscatto, ricongiunzione o rendita: pubblicate le attestazioni fiscali; Ricongiunzione contributi Gestione separata e Casse professionali: i chiarimenti INPS e i nodi ancora aperti; Attestazioni fiscali INPS 2026: come accedere e scaricarle; Attestazioni fiscali INPS 2025: guida alla visualizzazione. Riscatto pensione, nuova indicazione INPS sulla regola dei 5 anni: cosa cambiaL'INPS chiarisce quando il riscatto ai fini pensionistici può essere ammesso anche se il lavoratore ha già raggiunto i 5 anni. newsmondo.it Pensione, nuove attestazioni fiscali INPS per riscatto e ricongiunzione 730Attestazioni fiscali INPS 2025: cosa sono, a chi servono, come scaricarle Le attestazioni fiscali dei pagamenti 2025 per riscatto, ricongiunzione e re ... assodigitale.it Dalla Macedonia all'Irlanda del Nord, missione riscatto: gli 8 giocatori dell' #Italia che erano presenti all'ultimo playoff x.com Riscatto laurea Un’idea valida a patto che non ci siano vuoti contributiviIl caso di un 25enne che ha appena iniziato a lavorare e che si chiede se valga la pena effettuare l’operazione di recupero degli anni universitari - facebook.com facebook