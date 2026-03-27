Riparano le mattonelle e scoprono uno scheletro probabilmente di d’Artagnan | il video è virale

Durante alcuni lavori di riparazione delle mattonelle in un edificio, gli operai hanno scoperto uno scheletro che si pensa possa essere di un personaggio storico. Il ritrovamento è stato ripreso in un video diventato virale online. La scoperta ha attirato l’attenzione di molti utenti, che hanno commentato le immagini sui social media. La polizia ha avviato le verifiche del caso per accertare l’origine del ritrovamento.

Quando pensiamo a d’Artagnan, ci viene subito in mente il moschettiere guascone di Alexandre Dumas, quello che con Athos, Porthos e Aramis ha fatto sognare generazioni di lettori tra duelli, intrighi di corte e quel famoso motto uno per tutti, tutti per uno. Ma dietro la finzione letteraria si nasconde una figura storica altrettanto affascinante: Charles de Batz de Castelmore, conte e soldato al servizio dei re Luigi XIII e Luigi XIV. Un uomo in carne e ossa che morì in battaglia nel 1673 a Maastricht, nei Paesi Bassi, e il cui corpo era scomparso da oltre tre secoli. Fino a oggi. Archeologi olandesi credono di aver finalmente individuato i resti del vero d’Artagnan, in quella che potrebbe essere una delle scoperte storiche più emozionanti degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Riparano le mattonelle e scoprono uno scheletro (probabilmente di d’Artagnan): il video è virale Articoli correlati Maastricht, ritrovato lo scheletro di d'Artagnan. Era in una chiesaOltre tre secoli e mezzo dopo che una pallottola di moschetto alla gola pose fine a decenni di eroiche imprese, il soldato francese che ispirò... Leggi anche: “Quello scheletro è di D’Artagnan!”: Il mistero del moschettiere del re risolto dopo 350 anni?