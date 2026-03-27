Il ristorante Storie di Mare e di Pesci Volare di Rimini riaprirà mercoledì 1 aprile con un nuovo format e uno staff aggiornato. Lo spazio sul portocanale, recentemente rinnovato, offrirà un menu che combina pesce fresco e cicchetti. La riapertura segna il ritorno dell’attività dopo un periodo di chiusura, con l’obiettivo di proporre un’esperienza gastronomica rinnovata ai clienti.

Cambio di gestione e format per il locale vista portocanale: nuova formula tra cucina marinara e aperitivi “vista tramonto” Il ristorante Storie di Mare e di Pesci Volare di Rimini riapre mercoledì, 1 aprile, con un nuovo format e un nuovo staff. Il locale in via Fratelli Leurini, a pochi passi dal porto canale e dal mercato ittico di Rimini, sarà guidato quest’anno dai fratelli Alessandro e Arianna Brolli, storici ristoratori di Rimini con oltre 20 anni di esperienza in Italia e all’estero. La famiglia Brolli evolve la proposta per la stagione 2026, trasformando il ristorante in un’oasi di gusto che unisce la tradizione marinara romagnola a una nuova formula: un’osteria “contemporanea” con nuovi arredi e nuove formule di degustazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Rinasce uno spazio sul portocanale: arriva un’osteria contemporanea tra pesce fresco e cicchetti

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