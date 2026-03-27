rimborsi spese per i professionisti come devono essere gestiti correttamente nel 2026

Nel 2026, i professionisti devono seguire le nuove regole per la gestione dei rimborsi spese, che sono state introdotte con la riforma fiscale avviata all’inizio del 2025. La normativa stabilisce modalità più chiare e uniformi per il trattamento di queste somme, con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza nella loro rendicontazione e nel loro utilizzo.

Si è definitivamente consolidata la rivoluzione fiscale per i professionisti avviata il 1° gennaio 2025: una svolta che, anche nel 2026, garantisce una gestione più equa dei costi legati all’attività. La regola è ormai chiara: i rimborsi per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per l’esecuzione dell’incarico e riaddebitate analiticamente al cliente non concorrono più alla formazione del reddito imponibile. Questa misura ha cancellato un paradosso normativo che per anni ha penalizzato le partite Iva, costrette a pagare imposte e contributi persino su somme che rappresentavano un semplice recupero di costi vivi. Oggi, grazie al principio della neutralità fiscale, il rimborso documentato è invisibile per il Fisco: non gonfia il volume d’affari e, nel caso dei regimi forfettari, non incide sulla soglia critica degli 85. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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