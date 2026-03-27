Rigoristi Juventus confronto post Sassuolo e chi ‘deve’ calciare ora dagli undici metri Cosa può cambiare – VIDEO

Dopo l’errore nel tiro dal dischetto durante la partita contro il Sassuolo, si discute delle scelte dei rigoristi della Juventus e di chi potrebbe essere chiamato a calciare in futuro. La squadra si confronta sulle strategie da adottare nei calci di rigore, considerando anche le decisioni dell’allenatore e la rotazione tra i calciatori disponibili. Il tema resta al centro delle analisi post-partita.

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JUVENTUS - SASSUOLO 1-1: IL RIGORELLO (SBAGLIATO) DI LOCATELLI RIAPRE LA CORSA CHAMPIONS #Juve

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