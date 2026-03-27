Riforma Istituti Tecnici e la nuova didattica delle Scienze Sperimentali tra autonomia e DL 45 2025 L’unicità nell’integrazione

Il sistema scolastico italiano sta vivendo un cambiamento importante legato alla riforma degli istituti tecnici e all’introduzione di nuove modalità di insegnamento delle scienze sperimentali, in relazione al D.L. 452025. La riforma prevede un maggiore livello di autonomia per le scuole e l’integrazione di percorsi innovativi, con l’obiettivo di aggiornare l’offerta formativa e rispondere alle esigenze del contesto educativo attuale.

Il panorama della scuola italiana sta attraversando una metamorfosi profonda, accelerata dal recente D.L. 452025, che ridefinisce la filiera tecnico-professionale. Al centro di questa riforma si pone la necessità di superare la frammentazione del sapere, specialmente nell’asse scientifico-tecnologico del biennio. Il nodo cruciale è conciliare il principio dell’ unicità dell’insegnamento con la complessità delle scienze sperimentali, intese non più come compartimenti stagni (Fisica, Chimica, Biologia), ma come un ambito disciplinare integrato. L'articolo Riforma Istituti Tecnici e la nuova didattica delle Scienze Sperimentali tra autonomia e D. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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