Il risultato del referendum sulla riforma della giustizia ha mostrato un'influenza significativa del Sud, che ha contribuito a determinare l'esito finale. I dati indicano che il voto proveniente da quella regione ha avuto un peso determinante nel risultato complessivo, evidenziando una partecipazione attiva e consapevole degli elettori del Sud.

Il voto referendario ha prodotto un dato politico che va ben oltre il merito del quesito: il Sud ha inciso, ha orientato, ha deciso. In questo quadro, la Campania e l’Irpinia hanno avuto un ruolo rilevante. Non è una semplice fotografia elettorale, ma un segnale politico che interroga l’intero sistema di rappresentanza. Per troppo tempo il Mezzogiorno è stato raccontato come problema: assistenzialismo, arretratezza, clientelismo. Il voto dice altro. Dice che esiste un Sud che partecipa e giudica. E che territori come l’Irpinia sono pienamente dentro la dinamica democratica del Paese. In Campania, e in modo significativo a Napoli e in Irpinia, si registra una partecipazione importante e una prevalenza del No che non può essere liquidata superficialmente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Riforma della Giustizia, Fiordellisi: "Sud, un voto consapevole che chiede ascolto"

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