Una gattina che ha subito abusi nel Parco di Tor Tre Teste a Roma si trova in condizioni di salute molto gravi, rifiutando il cibo e lottando tra la vita e la morte. La sua prognosi resta riservata e la situazione appare ancora delicata. Recentemente, è stato segnalato anche un nuovo problema che potrebbe aggravare ulteriormente la sua condizione.

Le condizioni di salute della gattina Rosi, vittima di un brutale abuso nel Parco di Tor Tre Teste a Roma, rimangono estremamente critiche e la prognosi resta riservata. Attualmente ricoverata presso il CVS (Centro Veterinario Specialistico), l’animale presenta un’infezione settica diffusa causata dalle gravissime lesioni riportate durante la violenza. I medici veterinari hanno dovuto inserire un sondino naso-gastrico per garantirle l’alimentazione necessaria, poiché la piccola non riesce a nutrirsi autonomamente ed è costantemente monitorata sotto fluidi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OIPA Italia (@oipaitalia) Il bollettino medico emesso nelle ultime ore di oggi descrive uno scenario clinico complesso e preoccupante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rifiuta il cibo e continua a lottare tra la vita e la morte la gattina abusata a Roma, ma ora c’è un nuovo nemico

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