Riconoscimento dall’India a Goffredo Palmerini dal World Pictorial Poetry & Art Forum

Un riconoscimento è stato conferito al giornalista e scrittore Goffredo Palmerini dal World Pictorial Poetry & Art Forum. La premiazione è avvenuta in India, in occasione di un evento dedicato alle arti visive e alla poesia. Palmerini ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo nel settore della comunicazione e della cultura. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti di diverse nazioni.

Un significativo riconoscimento è stato tributato al giornalista e scrittore Goffredo Palmerini dal WORLD PICTORIAL POETRY & ART FORUM, prestigiosa istituzione culturale internazionale con sede centrale a Daman, in India, e 34 filiali nel mondo, fondata e presieduta dall’intellettuale Krishan Chand Sethi, insigne poeta artista e filosofo. Questa la motivazione inscritta in pergamena: “ Con la presente confermiamo il massimo Grado di Eccellenza con lode in Letteratura e Arte al Sig. Goffredo Palmerini come profondo riconoscimento di un eccezionale viaggio creativo che trascende parole e immagini, diffondendo i valori eterni di Amore, Pace e Umanità in tutto il mondo, attraverso il concetto trasformativo della Poesia Pittorica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Riconoscimento dall’India a Goffredo Palmerini dal World Pictorial Poetry & Art Forum Articoli correlati DUE LIBRI DI GOFFREDO PALMERINI PER CELEBRARE L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURAL’AQUILA – Due nuovi libri saranno il contributo editoriale del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini per celebrare L’Aquila Capitale italiana... Italy VS The Rest of Europe: International Poetry Slam for World Poetry Day 2026Italy VS The Rest of Europe: International Poetry Slam for World Poetry Day 2026Sfida di poesia performativa multilingue presentata da WOW – Incendi...