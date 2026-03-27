Il Milan ha riacceso i contatti con Mateo Retegui, attaccante della Nazionale italiana attualmente in prestito all’Al Qadsiah. La società rossonera sta valutando una strategia per cercare di portarlo in estate, superando le difficoltà legate alla gestione del suo ingaggio. La trattativa riguarda principalmente le modalità di trasferimento e le condizioni contrattuali, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondo Carlos Augusto Inter, il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate: un top club alla finestra Lewandowski Juve, blitz in Polonia dei dirigenti! La riflessione sul colpo ‘alla Modric’ per l’estate De Gea ammette: «Quest’anno siamo partiti male e ci siamo messi addosso tanta pressione. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita! La fascia da capitano.» Infortunio Lautaro, fissata la data per il rientro del capitano dell’Inter: è già clinicamente guarito! Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate!

Articoli correlati

Retegui torna nel mirino del Milan. Ostacolo stipendio. Ecco i numeri e il prezzoCalciomercato Milan, i rossoneri dovrebbero cercare una nuova prima punta nella prossima sessione estiva.

Calciomercato Serie A: Retegui torna subito in Italia? L’attaccante può trasferirsi in questa big in estate. Svelato questo scenario!Calciomercato Serie A: Retegui torna subito in Italia? L’attaccante può trasferirsi in questa big in estate.

Contenuti utili per approfondire Retegui Milan

Temi più discussi: Milan, Tare incontra l'agente di Retegui. Kolo Muani a Torino e David a Parigi? Juve e PSG al lavoro; Ritorno di fiamma per il Diavolo! Incontro segreto a Milano per Mateo Retegui: i dettagli del blitz di Igli Tare; L'anno d'oro di Retegui; Un altro 'cane' come lui: il fratello di Kean svela il rapporto con Retegui in Nazionale.

Il Milan valuta Mateo Retegui come possibile nuovo centravantiIl Milan si muove sul mercato dei centravanti: Mateo Retegui tra i nomi caldi e le sfide dell’ingaggio faraonico da superare. Negli ultimi anni, l’AC Milan ha affrontato il problema cronico dell’assen ... notiziemilan.it

Retegui-Juventus, contatto diretto: sgambetto al Milan!Retegui alla Juventus in vista della prossima estate: attenzione all'accelerata imminente da parte della società bianconera. fantamaster.it

E c’è qualcuno che vuole Retegui al Milan…#acmilan - facebook.com facebook

#calciomercato #Milan, #Leao: decisione presa. Mercato: gli obiettivi rossoneri. Arriva #Retegui #SempreMilan x.com