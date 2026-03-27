Repubblica | Savoldi l’acquisto da 2 miliardi nella notte western di 50 anni fa

Giuseppe Savoldi, noto come Beppe, è scomparso. È ricordato per aver effettuato un acquisto da due miliardi durante una notte di cinquant’anni fa, evento che ha segnato un momento importante nel calcio italiano e nella storia del Napoli. La sua carriera e le operazioni di mercato svolte in quegli anni sono ricordate come parte di un passaggio significativo per il club partenopeo.

"> NAPOLI – Se n’è andato Giuseppe Savoldi, per tutti Beppe, il “mister due miliardi” che ha segnato un’epoca del calcio italiano e della storia del Napoli. Come racconta la Repubblica Napoli, il suo ricordo resta legato a sogni mai davvero spenti, tra talento, pressioni e un destino che lo ha accompagnato con discrezione fino alla fine. Secondo quanto riportato da la Repubblica Napoli, Savoldi è stato un attaccante straordinario, capace di segnare 168 gol in 405 partite tra Atalanta, Bologna e Napoli, oltre a distinguersi anche nel basket con l’Alpe Bergamo. Un atleta completo, potente nel gioco aereo, con una forza esplosiva che lo rendeva letale sotto porta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Savoldi, l’acquisto da 2 miliardi nella notte western di 50 anni fa” Articoli correlati Addio a Beppe Savoldi: morto a 79 anni “Mister due Miliardi”Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di uno degli attaccanti più iconici della storia italiana, spentosi a Bergamo dopo una lunga... Leggi anche: Beppe Savoldi morto a 79 anni: addio "mister 2 miliardi", l'ex bomber di Atalanta, Bologna e Napoli Approfondimenti e contenuti su Repubblica Savoldi l'acquisto da 2... Temi più discussi: Beppe Savoldi, l’acquisto azzurro da due miliardi nella notte western di cinquanta anni fa; Beppe Savoldi, è morto l’ex attaccante di Bologna e Napoli. Famosa la sua cessione per due miliardi; Morte di Savoldi, l’addio di Bologna al suo primo Beppe gol: Bandiera senza tempo; Morto Beppe Savoldi: Napoli dice addio a Mister 2 miliardi. Repubblica: Savoldi, l’acquisto da 2 miliardi nella notte western di 50 anni faNAPOLI – Se n’è andato Giuseppe Savoldi, per tutti Beppe, il mister due miliardi che ha segnato un’epoca del calcio italiano e della storia del Napoli. Come racconta la Repubblica Napoli, il suo ric ... napolipiu.com Beppe Savoldi, l’acquisto azzurro da due miliardi nella notte western di cinquanta anni faMorto a Bergamo l’ex bomber. Una Coppa Italia nel 1976. Condizionato dalla cifra record. Anche una pistola mostrata durante la trattativa ... napoli.repubblica.it Stefania Craxi, da ieri nuovo capogruppo al Senato di Forza Italia dà un’intervista a Repubblica Qui i passaggi salienti x.com Il presidente della Repubblica firma il decreto con cui consegna ad interim il dicastero alla presidente del Consiglio - facebook.com facebook