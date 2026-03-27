Repubblica | Savoldi l’acquisto da 2 miliardi nella notte western di 50 anni fa

Da napolipiu.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Savoldi, noto come Beppe, è scomparso. È ricordato per aver effettuato un acquisto da due miliardi durante una notte di cinquant’anni fa, evento che ha segnato un momento importante nel calcio italiano e nella storia del Napoli. La sua carriera e le operazioni di mercato svolte in quegli anni sono ricordate come parte di un passaggio significativo per il club partenopeo.

"> NAPOLI – Se n’è andato Giuseppe Savoldi, per tutti Beppe, il “mister due miliardi” che ha segnato un’epoca del calcio italiano e della storia del Napoli. Come racconta la Repubblica Napoli, il suo ricordo resta legato a sogni mai davvero spenti, tra talento, pressioni e un destino che lo ha accompagnato con discrezione fino alla fine. Secondo quanto riportato da la Repubblica Napoli, Savoldi è stato un attaccante straordinario, capace di segnare 168 gol in 405 partite tra Atalanta, Bologna e Napoli, oltre a distinguersi anche nel basket con l’Alpe Bergamo. Un atleta completo, potente nel gioco aereo, con una forza esplosiva che lo rendeva letale sotto porta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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