Regione Campania Approvato il bilancio 2026 2028

Il Consiglio della Regione Campania ha approvato il bilancio per gli anni 2026-2028, dando così il via alla piena operatività delle attività finanziarie. La decisione segue l'esclusione dell'esercizio provvisorio, permettendo di avviare le spese e gli interventi previsti nel documento di programmazione economica. Il presidente della commissione ha commentato l’importanza della stabilità raggiunta con questa approvazione.

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