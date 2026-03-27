Regione Campania Approvato il bilancio 2026 2028

Da puntomagazine.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio della Regione Campania ha approvato il bilancio per gli anni 2026-2028, dando così il via alla piena operatività delle attività finanziarie. La decisione segue l'esclusione dell'esercizio provvisorio, permettendo di avviare le spese e gli interventi previsti nel documento di programmazione economica. Il presidente della commissione ha commentato l’importanza della stabilità raggiunta con questa approvazione.

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