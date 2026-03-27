Referendum La Russa | FdI mai contro i giudici Santanchè resterà una risorsa

Nei giorni recenti, la maggioranza di governo ha affrontato decisioni significative in vista delle prossime elezioni. Tra le dichiarazioni, il ministro della Difesa ha precisato che il partito di appartenenza non si oppone ai giudici e ha confermato che una parlamentare continuerà a rappresentare una risorsa per il partito. La situazione politica si è sviluppata in un clima di tensione e confronto tra le forze di maggioranza.

Sono stati giorni concitati nella maggioranza di governo, scanditi da decisioni importanti che segneranno il cammino prossimo dell’esecutivo di Giorgia Meloni fino alle elezioni del 2027, quando a scadenza di mandato bisognerà rinnovare il parlamento. L’opposizione ha provato a usare questo per dare una spallata al governo, che però è stabile e non si fa destabilizzare da movimenti comuni. La vittoria del “No” al referendum della Giustizia rappresenta una delle prime battute d’arresto per l’esecutivo in 4 anni, a testimonianza della stabilità della compagine di centrodestra. “Immaginavo che sarebbe stato un grosso rischio affrontare un agone in cui, come in tutti i referendum politici, alla fine ci si pronuncia con un sì o un no sganciato dal quesito referendario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum, La Russa: “FdI mai contro i giudici. Santanchè resterà una risorsa” Articoli correlati La Russa: “Mai stati contro i giudici, forse non ci siamo spiegati bene. Santanché? Resterà una risorsa per il partito”Dalla sconfitta al referendum alle dimissioni di Daniela Santanché: il presidente del Senato Ignazio La Russa ripercorre gli ultimi travagliati... FdI pubblica un post per il referendum con Meloni contro i giudici: “Aiutano gli stupratori”. Poi lo toglieFdI torna a colpire le toghe per convincere gli elettori a votare sì al referendum. Una selezione di notizie su Referendum La Russa FdI mai contro i... Temi più discussi: La Russa: La sconfitta al referendum? Mai stati contro i giudici, forse non ci siamo spiegati bene. Santanchè resterà una risorsa; Buttafuoco incontra La Russa. La Biennale: Sanzioni rispettate; Meloni dopo il referendum: nuove strategie per rilanciare il Governo e la maggioranza; La furia della premier, via dal governo tutti gli indagati. Referendum, La Russa: FdI mai contro i giudici. Santanchè resterà una risorsaIl presidente del Senato ha rilasciato una lunga intervista spiegando la situazione di Fratelli d’Italia e della maggioranza a seguito del referendum ... ilgiornale.it La Russa: «La sconfitta al referendum? Mai stati contro i giudici, forse non ci siamo spiegati bene. Santanchè resterà una risorsa»Intervista al presidente del Senato: «Da Santanchè atto di responsabilità non dovuto. Giorgia ne uscirà più forte. Sul No si è riversata ogni arrabbiatura, ma il consenso verso il governo a me pare an ... roma.corriere.it Oltre il referendum. Viaggio nell'Italia che dice No, dove prevale il rimpianto di un paese che non c'è più - Andrea Graziosi x.com Non è paradossale che un referendum, di stampo “ultragarantista”, promosso dalla maggioranza, alla fine si ritorca contro gli stessi promotori nella maniera più giustizialista possibile Certo che lo è. Ed è ancora più paradossale che la Ministra Santanché - di - facebook.com facebook