Ignazio La Russa commenta il risultato del referendum sulla giustizia, affermando che la sconfitta sarà benefica e che il consenso nei confronti del governo rimane stabile. La dichiarazione si basa sui dati ufficiali delle urne e sulle analisi delle percentuali di votanti. La Russa ha inoltre sottolineato che il risultato non cambierà la posizione politica del governo in carica.

Ignazio La Russa torna sul risultato del referendum sulla giustizia. “La sconfitta alla fine farà bene a Giorgia Meloni “, ha dichiarato il presidente del Senato in un’intervista al Corriere della Sera, sostenendo che la premier “ ne uscirà più forte “, avendo dimostrato coraggio portando avanti una battaglia anche non identitaria per il suo partito. Il consenso verso il governo “mi pare ancora solidissimo “, afferma La Russa, il quale poi respinge le accuse di un atteggiamento ostile verso la magistratura: “Non siamo mai stati un partito anti-giudic i, forse non ci siamo spiegati bene” e minimizza le tensioni nella maggioranza dopo il voto, escludendo “decapitazioni” e definendo Daniela Santanchè “una risorsa per il partito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum giustizia, La Russa: “Sconfitta farà bene, consenso governo resta solido”

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