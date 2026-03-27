Realmonte Le ore della Passione raccontano il Venerdì Santo attraverso teatro e devozione

A Realmonte, si svolge l’evento “Le ore della Passione”, che combina rappresentazioni teatrali e momenti di devozione per narrare il Venerdì Santo. La manifestazione coinvolge diverse forme di espressione artistica e spirituale, offrendo ai partecipanti un’esperienza che unisce teatro e fede. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle tradizioni locali legate alla Settimana Santa.

Un viaggio dentro il significato più profondo della Settimana Santa con racconto scenico e spiritualità condivisa. “Le ore della Passione” prende forma a Realmonte lunedì 30 marzo alle 1o,30 nella chiesa di San Domenico: un appuntamento che unisce teatro, musica e tradizione riportando al centro la memoria della Passione di Cristo attraverso un linguaggio capace di coinvolgere e far riflettere. L’iniziativa si inserisce nel cammino verso il Venerdì Santo proponendo un percorso fatto di letture, riflessioni e canti che restituiscono il senso autentico di una delle espressioni più radicate della cultura religiosa locale. Non solo rappresentazione, ma un momento di raccoglimento collettivo in cui la narrazione diventa occasione di meditazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Realmonte, “Le ore della Passione” raccontano il Venerdì Santo attraverso teatro e devozione Articoli correlati Mottola, torna il Concerto della Passione: musica e devozione nella Chiesa del CarmineTarantini Time QuotidianoCon l’avvicinarsi dei Riti della Settimana Santa, la Confraternita del Carmine e Purgatorio di Mottola organizza per... Roseto Valfortore rivive la Passione: il 3 aprile la storica Processione del Venerdì SantoLa manifestazione nasce nel 1844 all’interno della Congrega della Madonna del Carmine, fondata pochi anni prima, nel 1829. Tutti gli aggiornamenti su Venerdì Santo Venerdì Santo, il percorso della processioneLa Confraternita del Gonfalone ha reso noto il percorso della tradizionale processione del Venerdì Santo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità cittadina. Il corteo partirà da via Trieste ... trcgiornale.it Il Venerdì Santo a Fasano il digiuno si fa... con la focaccia di cipolleIl digiuno del venerdì santo a Fasano si abbina con l’immancabile rito della focaccia piena di cipolle. Per dirla in vernacolo tipico del posto il venerdì santo per la gastronomia fasanese è il giorno ... lagazzettadelmezzogiorno.it