Durante la notte tra il 21 e il 22 marzo, sono state rubate otto auto in due showroom appartenenti alla stessa società tra Surbo e Brindisi. Tra i veicoli sottratti ci sono anche modelli di marca Maserati e Jaguar. La rapina è stata pianificata con attenzione ai dettagli e ha coinvolto veicoli di alta gamma. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Due i maxi colpi perpetrati, nei giorni scorsi, ai danni dello stesso concessionario con sede nei centri commerciali di Surbo e Brindisi. I ladri sono fuggiti con veicoli, molti dei quali di valore, per un danno complessivo di svariate centinaia di migliaia di euro. Indagano i carabinieri SURBO – Un colpo studiato nei minimi dettagli quello messo a segno tra la notte del 21 e il 22 marzo scorsi, tra Surbo e Brindisi, ai danni della stessa società: la “Auto 1 Trade srl”. I malviventi sono riusciti a sottrarre tre vetture di prestigio dal parcheggio del centro commerciale "Mongolfiera", alle porte di Lecce, per poi “ripulire anche il rivenditore di Brindisi, agendo con una modalità che lascia intendere una pianificazione accurata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Razzia di 8 auto in due showroom: nel mirino la stessa società, via anche con Maserati e Jaguar

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