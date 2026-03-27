Razzano | Ospedale Sant’Agata impegni concreti e serietà Basta polemiche

L'assessore al Bilancio di Benevento ha risposto alle critiche riguardanti l'ospedale Sant’Agata, affermando che sono stati presi impegni concreti e si è dimostrata serietà. Ha precisato che non sono stati effettuati stanziamenti di fondi e ha invitato a cessare le polemiche inutili. La replica è arrivata in seguito alle dichiarazioni di un esponente politico locale.

«Le dichiarazioni del commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi, sull’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori lasciano francamente interdetti, più per la superficialità dei contenuti che per la veemenza dei toni». Lo dichiara, in una nota, la santagatese doc Giovanna Razzano, assessore al Bilancio del Comune di Benevento e candidata alle ultime elezioni regionali con Noi di Centro.«Parisi dovrebbe sapere – ma evidentemente preferisce ignorarlo – che la sanità in Campania continua a vivere una fase di grande complessità, segnata dal commissariamento e dal piano di rientro dal debito, con ripercussioni strutturali sugli ospedali e sull’assistenza territoriale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Razzano: “Ospedale Sant’Agata, impegni concreti e serietà. Basta polemiche” Articoli correlati Razzano (NdC): “Ospedale di Sant’Agata de’Goti, da parte nostra impegni concreti e serietà istituzionale, da altri solo esercizio polemico”Tempo di lettura: 3 minuti«Le dichiarazioni del commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi, sull’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori... NdC Sant’Agata de’ Goti: “Nomina Razzano a Palazzo Mosti è motivo di soddisfazione”“L’oggettivo valore della nomina premia certamente le brillanti qualità professionali oltre che l’impegno politico coerente e lineare”, è quanto si... Una selezione di notizie su Razzano Ospedale Sant'Agata impegni... POTENZIAMENTO DELL'OSPEDALE DI SANT'AGATA DE' GOTI, STAMANE RIUNIONE IN REGIONE27/10/2021 - Si è svolta questa mattina a Palazzo Santa Lucia una riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca sul potenziamento dell’ospedale di Sant’Agata de' Goti. Alla riunione, con il ... regione.campania.it Ospedale Sant’Agata dei Goti, definita nuova programmazioneTra le decisioni del Tavolo tecnico, quella di riprogrammare il presidio ospedaliero come Pronto Soccorso di base dotato delle seguenti discipline: medicina generale, chirurgia generale e Ortopedia. quotidianosanita.it