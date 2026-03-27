A Torino, quattro persone di origine nordafricana sono state arrestate dopo aver rapinato un uomo con un taser. Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno legato le mani e i piedi della vittima con delle cinture prima di sottrarre diversi oggetti. L’episodio si è verificato nel centro della città e la polizia ha intercettato i sospetti poco dopo.

Si erano dati appuntamento in Strada del Drosso, nel quartiere di Mirafiori sud, la sera del 7 giugno scorso. Dovevano concludere degli “affari” rimasti in sospeso. Ma la trattativa non è andata come previsto. Quattro uomini si sono scagliati su un quinto, legato con delle cinture e colpito con pugni e calci. Per impedire le sue reazioni, era stato anche immobilizzato con un taser, uno storditore elettrico. La brutale aggressione era stata ripresa da una residente del quartiere, che si era affacciata alla finestra, allarmata dalle grida disperate, e aveva filmato la scena. Immagini che sono state fondamentali per gli investigatori che ora, dopo nove mesi di indagini, hanno arrestato i quattro malviventi: tutti di origine nordafricana, tra i 46 e i 36 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rapina con taser a Torino, vittima legata mani e piedi: arrestati 4 nordafricani

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