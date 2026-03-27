quattro stelle per un trono

Quattro atleti si contendono il titolo di miglior giocatore, ognuno con ragioni diverse che dimostrano il loro ruolo nel successo delle rispettive squadre. Ognuno ha contribuito a modo suo a migliorare le prestazioni collettive e a rafforzare la squadra in modo significativo. La competizione tra loro si basa su risultati e prestazioni individuali che hanno avuto un impatto diretto sulle vittorie e sulla crescita del team.

“Penso sia ragionevole che a questo punto della stagione ci sia ancora un dibattito”. Persino Victor Wembanyama, uno che la questione per l’mvp 2025-26 vorrebbe chiuderla in fretta, è consapevole che la corsa al premio individuale più ambito è ancora aperta. Anche se molte squadre sono già nelle ultime 10 partite della regular season, anche se molti pretendenti sono sull’orlo di essere eliminati dalla corsa da una regola che prevede un numero minimo di partite per poter essere votati. Una regola che questa settimana, per la prima volta, l’associazione giocatori ha chiesto venga “eliminata o pesantemente rivista”. Ci sono ancora 19 giorni di regular season nel 2025-26 e l’mvp ha un vincitore diverso a seconda di chi è l’interlocutore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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