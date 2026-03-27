Quattro 20enni si perdono su una montagna innevata vicino Roma salvati | erano molto infreddoliti

Quattro giovani di vent’anni sono stati trovati dopo essere rimasti dispersi in un bosco coperto di neve, nei pressi di una montagna vicino Roma. La loro scomparsa si è verificata in un'area con condizioni climatiche avverse e sono stati ritrovati molto infreddoliti. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente per portarli in salvo.

Una brutta esperienza che si è conclusa con il lieto fine quella di 4 ragazzi di 20 anni dispersi nel bosco di una montagna innevata vicino Roma. I vigili del fuoco li hanno salvati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Si perdono nel bosco, partono le ricerche con il buio: trovati infreddoliti ma salvi Salvati quattro escursionisti bloccati dalla neve in montagna: unoQuattro giovani escursionisti romani, tra i 22 e i 23 anni, sono stati tratti in salvo nella notte tra sabato e domenica sulla Maiella, dopo essere... Tutti gli aggiornamenti su Quattro 20enni Discussioni sull' argomento Volley, domenica amara: perdono Scandicci e Firenze; Borse, Wall Street chiude negativa: Nasdaq -2,01%. Petrolio Wti +2,2%. In tre settimane l’Europa brucia 1.700 miliardi; Escursionisti americani prendono il sentiero non segnalato e si perdono nei boschi: salvati in piena notte; Bancarotta idrica, l’Italia perde quasi 4 litri su 10 immessi nella rete. E le promesse restano al palo. Mandello del Lario: si perdono nella nebbia, quattro escursionisti bloccati in GrignettaMandello del Lario (Lecco), 13 ottobre 2025 – La nebbia fitta, il buio che incombe, il canalone scosceso, la paura di un passo falso. Quattro giovani scalatori sono rimasti bloccati in Grignetta. Li ... ilgiorno.it La serata del 20 giugno de La Prima Estate è tutta italiana Quattro band, un solo attitude Marlene Kuntz (30 anni de Il Vile) Ministri Casino Royale SI! BOOM! VOILÀ! 20 giugno 2026 | Lido di Camaiore, Parco BussolaDomani Biglietti in vendita dall - facebook.com facebook