Quarto Quartiere Cucinotta apre al confronto

Nel IV Quartiere, il centrodestra si trova in difficoltà per la scelta del candidato alla presidenza, con alcuni esponenti forzisti che hanno lasciato il gruppo. Giuseppe Chiarella sembra essere vicino a un partito di area Sud chiama Nord, mentre il vicepresidente Nicola Lauro proseguirà la candidatura con il centrosinistra. La situazione ha portato a un rallentamento nella definizione delle liste e delle alleanze.

Il centrodestra si è impantanato sulla candidatura alla presidenza del IV Quartiere. Gli abbandoni dal centrodestra dei forzisti Giuseppe Chiarella, a quanto pare vicino all'ingresso in Sud chiama Nord e del vicepresidente Nicola Lauro che andrà a ricoprire la candidatura del centrosinistra sotto il simbolo di Controcorrente, hanno dato un ulteriore scossone alla coalizione che sostiene Marcello Scurria. Cucinotta ha aperto ai gruppi politici per trovare un punto in comune sulla sua candidatura e ricevere il sostegno di tutti in un ragionamento di gruppo senza addii per mancati incarichi. C'è ancora del tempo per la presentazione... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Quarto Quartiere, Cucinotta apre al confronto Articoli correlati Presidenza Quarto Quartiere, sarà Cucinotta della Lega il candidato del centrodestraManca poco alla decisione del centrodestra per la candidatura alla presidenza del Quarto Quartiere: ultimo tassello mancante. Leggi anche: Parco della Zucca, confronto in Consiglio di quartiere dopo il dietrofront al parcheggio Una selezione di notizie su Quarto Quartiere Discussioni sull' argomento Presidenza Quarto Quartiere, sarà Cucinotta della Lega il candidato del centrodestra; Quarto Quartiere, per il candidato presidente centrodestra in alto mare: novità da Fratelli d'Italia; Elezioni, gli ultimi dubbi per i presidenti dei Quartieri tra Secondo e Quarto; Elezioni, fuga da Forza Italia al IV Quartiere: Lauro candidato di Controcorrente. Quarto – Via Gibilrossa In una posizione defilata e tranquilla del quartiere di Quarto, proponiamo in vendita un ampio appartamento di 132 mq impreziosito da uno splendido giardino di circa 210 mq, ideale per chi desidera vivere gli spazi esterni in totale pri - facebook.com facebook