Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 27 marzo 2026

Stasera, venerdì 27 marzo 2026, alle 21:20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma dedicato all’approfondimento di fatti di cronaca e attualità. Alla conduzione ci saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che guidano il talk con interviste e analisi sui temi trattati. La trasmissione si propone di offrire uno sguardo dettagliato sugli avvenimenti più recenti.

. Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, sempre il giallo di Garlasco: secondo le indiscrezioni sulla perizia Cattaneo, Chiara avrebbe tentato di difendersi dall’aggressione e potrebbe essere morta mezz’ora dopo rispetto l’orario dichiarato. Il caso si arricchisce inoltre di nuovi elementi, grazie alle indiscrezioni sui risultati della BPA effettuata dai Ris di Cagliari, i cui esiti potrebbero rivelarsi decisivi. 🔗 Leggi su Tpi.it

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