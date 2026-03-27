Quartiere 11 in festa tra tradizioni e memoria | una giornata nel ricordo di Luna dopo la tragedia

Domenica 29 marzo, il Quartiere 11 di Rimini ha ospitato l’evento “Quartiere 11 in Festa – Tradizioni del Forese”, un momento dedicato alla celebrazione delle tradizioni locali e alla commemorazione di una persona scomparsa. L’evento si è svolto nel parcheggio del Macaco Vibes, coinvolgendo residenti e visitatori in un’atmosfera di convivialità e ricordo. La giornata ha visto diverse iniziative e momenti di condivisione nel quartiere.

Una giornata di festa e memoria con un tributo a Roberto Lunadei, previsto un ritrovo di motori con un minuto di rombo in suo onore Una giornata di festa, ma anche di memoria e appartenenza. Domenica 29 marzo il Quartiere 11 di Rimini si ritrova per “Quartiere 11 in Festa – Tradizioni del Forese”, un appuntamento che unisce convivialità, identità e ricordo, trasformando il parcheggio del Macaco Vibes in un luogo di incontro per tutta la comunità. L’edizione di quest’anno assume un significato ancora più profondo: la giornata sarà infatti dedicata a Roberto Lunadei, per tutti “Luna”, la cui scomparsa ha lasciato un segno forte nel territorio. Alle 13 è previsto un ritrovo di motori con un minuto di rombo in suo onore, un gesto simbolico e partecipato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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