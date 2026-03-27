Le spese per l’istruzione dei figli di personaggi pubblici variano notevolmente e spesso raggiungono cifre considerevoli. Tra le scuole frequentate ci sono istituti di lusso e private, con rette che in alcuni casi superano le decine di migliaia di euro all’anno. Alcuni genitori scelgono percorsi diversi per i propri figli, mentre altri proseguono con le scelte adottate in famiglia.

Grandi, costose, con approcci innovativi: ecco dove vanno a scuola (o dove sono andati) i figli delle celebrità più note dello spettacolo italiano C’è chi magari prenderà una via diversa da quella intrapresa dai genitori. E chi, invece, potrebbe seguire le loro stesse orme. Sono “i figli di”. Piccoli-grandi uomini (e donne) che portano su di sé un cognome pesante (in alcuni casi anche due cognomi). Agiatezza, a volte strade spianate, popolarità da una parte. Senso di oppressione, grandi aspettative dall’altra. E un futuro tutto da scrivere, nel quale gli stessi genitori investono mettendo loro al servizio le scuole più costose (che non vuol dire necessariamente le migliori). 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Quanto costano le scuole dei figli dei vip? Da Chanel e Isabel Totti a Santiago De Martino: le rette (da capogiro)

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