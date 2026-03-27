Quando il Napoli pagò 2 miliardi Savoldi spaccando l' Italia

Negli ultimi giorni, le prime pagine dei giornali riportano immagini della città di Napoli avvolta dai rifiuti, creando un forte impatto visivo. Contemporaneamente, si parla di una vicenda legata a un pagamento di due miliardi di lire effettuato da una società calcistica per un calciatore, con ripercussioni che hanno attirato l’attenzione mediatica e politica. La questione ha suscitato discussioni pubbliche e analisi nei settori coinvolti.

Sulle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali, ormai da giorni, quando c’è da scrivere di Napoli si susseguono le foto della città invasa dai rifiuti. I netturbini, infatti, hanno dichiarato uno sciopero e non intendono venire meno alla loro volontà. Il 1975 è un anno complicato per la città, tormentata da un deficit comunale ai limiti dell’inaffrontabile, da una crisi occupazionale senza precedenti (si stimano all’incirca 240mila disoccupati), dall’onda lunga dell’epidemia del colera del 1973 che ancora fa capolino, dagli alberghi costretti a chiudere per una mancanza cronica di turisti. È soprattutto per questo contesto che, alla... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Aggiornamenti e notizie su Napoli pagò

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' Storico attaccante di Napoli e Atalanta aveva 79 anni, gli azzurri lo comprarono per due miliardi di lire. Approfondimenti al link nei commenti - facebook.com facebook