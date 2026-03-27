Quando gioca Sinner la semifinale a Miami? Definiti orario e avversario

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali dell’ATP di Miami dopo aver battuto l’americano Tiafoe in un’ora e 12 minuti, con un punteggio di 6-2 6-2. La partita si è conclusa recentemente e l’avversario in semifinale verrà annunciato nelle prossime ore. La data e l’orario dell’incontro saranno comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

Jannik Sinner è approdato alle semifinali dell’ ATP di Miami dopo aver sconfitto l’americano Frances Tiafoe in un’ora e 12 minuti di gioco col punteggio di 6-2 6-2. Una prestazione molto convincente del tennista italiano, uscito piuttosto rinfrancato dal campo dell’Hard Rock Stadium, avendo trovato le sue soluzioni da fondo e dando seguito ai miglioramenti al servizio. Ora il n.2 del mondo sarà atteso dall’impegno in semifinale, previsto venerdì 27 marzo e quindi senza possibilità di tirare il fiato. Nel prossimo turno ci sarà il tedesco Alexander Zverev, che ha superato l’argentino Francisco Cerundolo. QUANDO GIOCA SINNER LA SEMIFINALE A MIAMI? . 🔗 Leggi su Oasport.it

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