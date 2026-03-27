Durante la presentazione del rapporto sulla Palestina alle Nazioni Unite, Francesca Albanese si è trovata a rispondere alle domande dei giornalisti senza apparente preparazione. La sua intervenuta è stata seguita da quesiti su quali fossero le fonti utilizzate per redigere il documento, mettendo in evidenza alcune difficoltà nel rispondere in modo chiaro e deciso.

Francesca Albanese ha presentato il nuovo rapporto sulla Palestina alle Nazioni Unite ma, anche stavolta, è stata colta impreparata dalle domande dei giornalisti. “Torture of Genocide” è il nuovo lavoro che la relatrice speciale per l’Onu ha presentato in cui, ovviamente, viene fornito uno spaccato del tutto parziale sulla situazione in Medioriente e in cui, ovviamente, Israele viene presentato come il problema principale di quella regione. Che la situazione di quel quadrante di pianeta sia critica è indubbio ma lo è altrettanto che non ci si possa attribuire la colpa a una sola parte. Detto questo, un rapporto di questo tipo da parte della relatrice si presuppone abbia fonti attendibili, molto attendibili, e di questo le è stato chiesto conto durante la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Quali fonti per il rapporto?". Ma la Albanese fa una figuraccia: cosa ha detto

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