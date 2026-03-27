Puppo | Sinner ha fame di tornare n1 | non ho dubbi Ma il vero obiettivo stagionale è un altro

Nel corso di una puntata di TennisMania dedicata al Miami Open, si è parlato della volontà di Sinner di tornare al numero uno del ranking, affermando di non avere dubbi sulla sua fame di successo. Tuttavia, si è precisato che l’obiettivo principale per questa stagione è diverso. Il torneo combina le categorie Masters 1000 e WTA 1000, offrendo un quadro completo delle principali competizioni di tennis in corso.

Nuova e consueta puntata di TennisMania dedicata al Miami Open, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 allo stesso tempo. Sul canale YouTube di OA Sport torna l’appuntamento quotidiano con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: qui ritroviamo le parole di Puppo, particolarmente determinato a vedere un Sinner sempre più vicino al numero 1. L’inizio è dedicato all’extra campo unito al campo da parte del principale rivale di Sinner: “ Ci è stato comunicato che Alcaraz abbia fatto uno shooting su uno yacht che sta facendo costruire da 10 milioni di euro. E’ stato detto che gli serve per allontanarsi quando deve smaltire le brutte sconfitte come quella con Djokovic alle Olimpiadi “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sinner ha fame di tornare n.1: non ho dubbi. Ma il vero obiettivo stagionale è un altro”

Articoli correlati

Puppo: “Ieri in un momento abbiamo visto il vero Sinner e come può giocare. Sta aspettando la terra”Jannik Sinner ha battuto in due set Daniil Medvedev per 7-6 7-6 nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, conquistando il primo titolo della...

Leggi anche: Puppo: “Sinner più sciolto, ma non se n’era mai andato. Fonseca ha una debolezza”

Tutto quello che riguarda Puppo Sinner ha fame di tornare n 1 non...

Puppo svela il motivo: Sinner 'non va volentieri' a Madrid per l'allergiaNel consueto appuntamento con TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport, il giornalista di Eurosport Dario Puppo ha offerto un’analisi approfondita sul percorso di Jannik Sinner a Miami e sulla sua ... it.blastingnews.com

Puppo: Sinner non va volentieri a Madrid per un motivo. Pensa bene alle parole per evitare questioniNel consueto appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha fatto un pronostico sul ... oasport.it