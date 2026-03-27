Pugni memoria e talento | arriva in città l' evento di boxe dedicato a Carlos Duran

Mercoledì 25 è stata annunciata la manifestazione di pugilato ‘XXV Memorial Duran’, prevista per sabato 28 al Palapalestre di Ferrara. L’evento è dedicato al ricordo del campione Carlos Duran e punta a mettere in risalto i talenti locali nel settore della boxe. La manifestazione si svolgerà nella città e coinvolgerà atleti e appassionati di sport da combattimento.

Un evento per ricordare il campione Carlos Duran e mettere in luce i talenti sportivi ferraresi. È stata presentata mercoledì 25 la manifestazione di pugilato ‘XXV Memorial Duran’, in programma sabato 28 al Palapalestre di Ferrara. Si comincia alle 18 con gli atleti esordienti (maschili e femminili), alle 21 con i dilettanti e dalle 22 saliranno sul ring i professionisti. "Il ‘XXV Memorial Duran’ è un evento sportivo di grande importanza per la nostra città - ha affermato l'assessore allo Sport Francesco Carità - per il livello e la qualità degli atleti che si affronteranno. Sarà anche l'occasione per ricordare ancora una volta il... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Pugni, memoria e talento: arriva in città l'evento di boxe dedicato a Carlos Duran Articoli correlati Concerto-evento alla Reggia di Caserta: arrivano i Duran DuranL’estate casertana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran hanno annunciato tre... Musica, i Duran Duran tornano in Italia: tre concerti-evento tra Verona, Caserta e Villa ManinL’estate musicale 2026 si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i Duran Duran annunciano tre concerti-evento in Italia,...