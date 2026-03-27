Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, in Italia, sarà osservata l’ora legale. Alle 2:00 le lancette degli orologi devono essere spostate in avanti di un’ora, portandosi alle 3:00. Si tratta di un cambiamento che si verifica ogni anno in questo periodo, ma questa potrebbe essere l’ultima volta che si applica questa modifica.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 in Italia entrerà in vigore l’ora legale. Alle ore 2:00 le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti, posizionandosi sulle 3:00. Domenica si dormirà quindi un’ora in meno, ma in compenso avremo un’ora di luce in più nelle ore serali. Il cambio di orario ha lo scopo di ottimizzare l’utilizzo della luce naturale durante i mesi più caldi, riducendo di conseguenza i consumi di energia elettrica. Questo regime orario resterà in vigore per sette mesi, fino alla notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, quando tornerà l’ora solare e le lancette verranno spostate indietro di un’ora, dalle 3 alle 2 di notte. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Pronti per il ritorno dell’ora legale? Lancette avanti domenica 29 marzo: ma stavolta potrebbe essere l’ultima

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