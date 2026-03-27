Pronostico Benevento-Cosenza | è già festa?

La partita tra Benevento e Cosenza si disputa nella trentaquattresima giornata di Serie C, con il campionato prossimo alla conclusione. Attualmente, il Benevento guida la classifica con un vantaggio di undici punti sul Catania, seconda in graduatoria. La sfida si svolge a cinque turni dalla fine del torneo, e le formazioni sono pronte per scendere in campo. La partita sarà trasmessa in diretta e sarà visibile tramite i canali ufficiali.

Benevento-Cosenza è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla Quando mancano cinque giornate al termine del campionato il Benevento ha undici punti di vantaggio sul Catania secondo in classifica. Ovvio che manca pochissimo alla festa che, tra le altre cose, potrebbe pure arrivare nella giornata di domenica se i siciliani non dovessero vincere il loro incontro sabato e il Benevento battere il Cosenza. (Profilo Istagram Cosenza) – Ilveggente.it In ogni caso, la festa, è sempre più vicina per i campani che ospitano un Cosenza voglioso di rimanere al quarto posto, intanto, e perché no, anche pensare al terzo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Benevento-Cosenza: è già festa? Articoli correlati VIDEO & FOTO/ Benevento on fire verso il Cosenza: la squadra gialla vince la partitella e scatta la festaTempo di lettura: 2 minuti Allenamento a porte aperte per il Benevento questa mattina sul prato dell’Imbriani in quella che potrebbe essere la... Benevento-Cosenza, indetta la giornata giallorossa: tutti i dettagliTempo di lettura: 3 minutiIl Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 25 marzo 2026 e fino alle ore 13:15 del 29 marzo p. Tutti gli aggiornamenti su Pronostico Benevento Cosenza è già festa Temi più discussi: Nel fortino di casa, la capolista deve tornare subito alla vittoria; Benevento, non fare drammi. E recupera quei giocatori indispensabili; Tabellino partita Benevento vs Guidonia Montecelio; A Tutta C | Sorrento-Crotone, sfida tra salvezza e playoff. Pronostico Benevento vs Cosenza – 29 Marzo 2026La sfida di Serie C tra Benevento e Cosenza, in programma il 29 Marzo 2026 alle 12:30 allo Stadio Ciro Vigorito, promette intensità e concentrazione tattica. news-sports.it Il Cosenza ritrova Kouan: a Benevento il grande ex è finito ai marginiDomenica al Vigorito i rossoblù incroceranno l’ivoriano ceduto a gennaio: in Sannio il primo posto non gli ha garantito centralità, mentre in Calabria era uno degli uomini chiave con 5 gol e 4 assis ... cosenzachannel.it A modo mio - “La reazione” Marco Alfarano Dopo aver fermato il Benevento, la Salernitana ed il Catania, contro ogni pronostico della vigilia, il Casarano batte il Cosenza, una delle squadre più in forma di questo girone di ritorno. La cornice di pubblico, - facebook.com facebook