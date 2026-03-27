Pronostici League Two 28 marzo | tutto ancora aperto per la promozione diretta

Nella giornata del 28 marzo si disputano le partite di League Two, con MK Dons e Cambridge, seconda e terza in classifica, impegnate in incontri ritenuti difficili. La classifica resta invariata e le partite sono decisive per le aspirazioni di promozione diretta delle due squadre. La stagione si avvicina alla fase conclusiva e tutto può ancora cambiare.

League Two, impegni complicati per MK Dons e Cambridge, rispettivamente secondo e terzo in classifica. Il Notts County è pronto ad approfittare di un possibile passo falso. Ancora qualche settimana di attesa e poi conosceremo ufficialmente i nomi delle tre squadre che dalla League Two, la quarta serie inglese, verranno promosse direttamente in League One, senza passare dai playoff. Il Bromley capolista vede ormai il traguardo vicino mentre MK Dons e Cambridge dovranno ancora sudare, non avendo un margine rassicurante sulla quarta. Sette giorni fa i Dons hanno sprecato una grossa occasione, perdendo la prima partita dopo quasi tre mesi di imbattibilità: in questo weekend vanno in cerca di riscatto in casa del Salford, anch’esso reduce da un KO che ha messo fine ad una striscia di quattro successi consecutivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici League Two 28 marzo: tutto ancora aperto per la promozione diretta Articoli correlati Pronostici League One 28 marzo: ghiotte occasioni per chi sogna la postseasonLeague One, sono cinque le partite in programma in questo fine settimana nella terza serie inglese. Leggi anche: Pronostici Serie B 21 marzo ore 15:00: promozione diretta sempre più lontana Tutto quello che riguarda Pronostici League Two Discussioni sull' argomento Pronostico Machida Zelvia-Kawasaki Frontale: analisi e probabili formazioni 28/03/2026 J1 League; Eccellenza & Promozione Lucana - i Pronostici della 28^ Giornata, GIOCA CON NOI; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 13/1526 di sabato 21 marzo 2026; Risultati di Europa League | Roma-Bologna 3-4 d.t.s. | Ottavi di finale – ritorno | Conference League | Rakow-Fiorentina 1-2| Giovedì 19 marzo. Pronostici del 17 marzo 2026: Champions League e Serie B https://www.calciomagazine.net/pronostici-17-marzo-2026-242440.html - facebook.com facebook