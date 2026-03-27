In questo fine settimana si disputano cinque partite di League One, la terza divisione inglese. Il programma comprende incontri in zona playoff e altri dedicati alla lotta per evitare la retrocessione. Due delle sfide in programma vedranno le squadre impegnate nella zona bassa della classifica, con obiettivi di punti fondamentali per la salvezza.

League One, sono cinque le partite in programma in questo fine settimana nella terza serie inglese. Oltre ai duelli in zona playoff ci sono pure due scontri salvezza. Sono solo cinque, in questo fine settimana, i match di League One in calendario. Nessuna delle prime due, Lincoln City e Cardiff, sarà protagonista ma in ogni caso le due assolute dominatrici della terza serie inglese non devono temere eventuali sorpassi, alla luce dell’enorme divario di punti che a 9 giornate dalla fine le separa dalle inseguitrici. La sensazione, infatti, è che i giochi per la promozione diretta in Championship siano di fatto già conclusi. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici League One 28 marzo: ghiotte occasioni per chi sogna la postseason

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