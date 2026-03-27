I sindaci dei 13 comuni dell’Agro Nocerino Sarnese si sono incontrati ieri mattina nell’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore. L’obiettivo dell’incontro è stato proseguire la definizione delle iniziative e delle strategie da implementare nell’ambito del progetto “Masterplan dell’Agro”. La riunione ha visto la partecipazione degli amministratori locali coinvolti nel coordinamento delle attività.

Durante l’incontro, sono state approfondite le proposte di intervento, con l’obiettivo di definire in maniera puntuale le azioni necessarie per accedere agli importanti finanziamenti previsti “E' stato un giorno doppiamente importante. A Nocera Inferiore, i sindaci dell'Agro hanno cominciato a confrontarsi sui primi progetti, in particolare su mobilità e ambiente, in grado di mettere assieme vari comuni, in modo da non disperdere le risorse. La giornata è proseguita con l'elezione dell'amico e collega Morra, sindaco di Pellezzano, alla presidenza Regionale dell'Anci, un'altra opportunità e un altro riconoscimento per Salerno, Valle dell'Irno e Agro” ha detto il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Progetto Masterplan, nuova riunione dei sindaci dell'Agro

Articoli correlati

Iran, il Palazzo dell'assemblea dei saggi bombardato mentre era in corso la riunione per eleggere la nuova Guida supremaIran, la sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom è stata colpita da un attacco missilistico, ha dichiarato l’agenzia di stampa Tasnim: l'attacco...

Contenuti utili per approfondire Progetto Masterplan

Discussioni sull' argomento Progetto Masterplan, nuova riunione dei sindaci dell'Agro; Presentato in Regione progetto ampliamento della Fiera di Bergamo; Come sarà il nuovo centro storico di Latina: ecco il progetto di riqualificazione; L’Agro fa squadra: avanti sul Masterplan.

FIERA DI BERGAMO, PRESENTATO A PALAZZO LOMBARDIA IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO. REGIONE AVVIA TAVOLO TECNICO PER VALUTARE MASTERPLAN(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2026 – Regione Lombardia conferma il proprio impegno a sostegno dello sviluppo economico e della competitività dei territori. A seguito della presentazione del ma ... mi-lorenteggio.com

Bergamo sfida Milano con una nuova grande fiera Presentato il masterplan che ridisegna il polo fieristico bergamasco: più spazi, una grande galleria vetrata, nuovi parcheggi e perfino una fermata ferroviaria dedicata I dettagli e le immagini del progetto - facebook.com facebook

Presentato al Maxxi il progetto di rigenerazione di piazza Boetti: un'oasi verde nell'ambito del masterplan Grande Maxxi, il progetto di ampliamento del complesso museale elaborato dal paesaggista di fama internazionale Bas Smets. Info ow.ly/oBeK5 x.com